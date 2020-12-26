В стране и мире Ученые обнаружили у йети ДНК белого медведя Алена Миронова Отмечается, что «снежный человек» является гибридом бурого и белого медведей. © Фото: pixabay.com Ученые из Великобритании исследовали ДНК «снежного человека» и обнаружили сходство с ДНК белого медведя. Для анализа генетик из Оксфордского университета Брайан Сайкс использовал шерсть убитого охотником 30 лет назад существа, из которого сделали чучело. По результатам стало очевидно, что белый медведь является родственником «снежного человека». Об этом пишет

Daily Star. Эксперт считает, что йети является гибридом белого и бурого медведей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика