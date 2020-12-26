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Ученые обнаружили у йети ДНК белого медведя

Алена Миронова
06:58 26.12.2020
Отмечается, что «снежный человек» является гибридом бурого и белого медведей.
Ученые обнаружили у йети ДНК белого медведя
© Фото: pixabay.com

Ученые из Великобритании исследовали ДНК «снежного человека» и обнаружили сходство с ДНК белого медведя.

Для  анализа генетик из Оксфордского университета Брайан Сайкс использовал шерсть убитого охотником 30 лет назад существа, из которого сделали чучело. По результатам стало очевидно, что белый медведь является родственником «снежного человека». Об этом пишет
Daily Star.

Эксперт считает, что йети является гибридом белого и бурого медведей.

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