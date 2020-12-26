В российском посольстве назвали США инициаторами «визовой войны»

США стали инициаторами «визовой войны». Об этом говорится в комментарии российского посольства в Вашингтоне, опубликованном в Facebook.

«Еще раз хотели бы напомнить, что ответственность за"тупик" полностью лежит на американской стороне», - подчеркнули российские дипломаты.

Комментарий послужил ответом на опубликованную в пятницу статью The Washington Post, в которой ее авторы пытаются возложить всю вину и ответственность за трудности в этой сфере на российскую сторону.

«Никаких отказов в оформлении виз дипломатам и другим специалистам представительств США не было», - отметили дипломаты.

Отмечается, что все действия обусловлены принципом взаимности, однако Россия многократно призывала Штаты к установлению нормальных, стабильных отношений в консульско-визовой сфере.