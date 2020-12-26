В стране и мире Финансист посоветовал, когда выгоднее продавать доллары Алена Миронова По словам эксперта, люди массово приобретают валюту в нестабильные периоды. © Фото: pixabay.com Продавать валюту с целью получения прибыли целесообразно только на пике роста. Об этом рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. «Совершенно точно не стоит продавать валюту, когда она идет в рост — например, сейчас, когда доллар стал выше 75 рублей, хотя еще на прошлой неделе снизился к 72 рублям», — передает агентство «Прайм» слова финансиста. Эксперт добавил, что продать валюту можно, например, при достижении долларом отметки выше 80 рублей, а евро – 93-93 рубля. Он обратил внимание на то, что доллар по 65 или 68 рублей мы уже «совершенно точно не увидим», поскольку национальная валюта никогда не возвращается к своим прежним показателям. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика