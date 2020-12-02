Российские миротворцы провели разминирование на территории школы в Карабахе

Российские миротворцы завершили обследование и расчистку территории и здания школы № 10 в Степанакерте от взрывоопасных предметов. Работа по разминированию социальных объектов в Нагорном Карабахе продолжается.

После того, как взрывоопасные предметы убрали, за дело взялись ремонтные бригады. Школа сильно пострадала от обстрелов: разрушены стены и выбиты окна. В здание нужно возобновить подачу электричества и тепла, привезти парты и учебники.

Всего инженерными подразделениями в Нагорном Карабахе разминировано более 34 гектаров местности, около 12 километров дорог, проверено более 110 домов и социальных объектов, обнаружено и обезврежено 1077 взрывоопасных предметов.