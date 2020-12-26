Эксперт рассказал, чего нельзя делать при встрече с волками

Волки, как правило, не представляют опасности для человека и приближаются к поселениям людей не ради нападения на них. Об этом рассказал академик РАЕН, доктор биологических наук Анатолий Кудактин.

«Если человек с ними встретился, достаточно не убегать. Можно помахать руками, покричать – они должны уйти. Нормальные волки с нормальной реакцией на человека», - указал ученый.

В случае же, если за пропитанием в деревню пришли волко-собачьи гибриды, то их поведение может отличаться некоторой неадекватностью.

«Они могут проявить повышенную агрессию, как стаи домашних одичавших собак. Могут даже наброситься на человека», - подметил Кудактин.

Академик рекомендовал, заметив волка в поселении, сообщить об этом охотникам, чтобы быстрее разобраться с ситуацией. Он добавил, что хищники чаще всего забредают в деревни, чтобы украсть домашних животных, потому что в лесу у них нет достаточного резерва пищи.

«Раз они в деревню пришли, это синантропные волки, которые... не желают охотиться на диких животных или потеряли эту возможность охотиться на них или не обучены этому», - отметил биолог.

Кудактин еще раз подчеркнул, что встретившись с волком не нужно убегать, а стоит, напротив, «встать, кричать, ругаться, руками помахать». Если же человек начинает убегать, то волк оценивает его как жертву, чего не следует допускать.

Ранее сообщалось, что в Бурзянском районе Башкирии стая волков держит в страхе целую деревню. Хищники проложили тропу к деревне Гадельгареево и уже загрызли там несколько сторожевых собак.