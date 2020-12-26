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КС: решать споры России в иностранном арбитраже нельзя до ратификации международного договора

Валентина Пескова
05:33 26.12.2020
Правительство России обратилось в Конституционный суд и попросило дать соответствующее разъяснение.
КС: решать споры России в иностранном арбитраже нельзя до ратификации международного договора
© Фото: pixabay.com

Конституционный суд (КС) России заявил, что решать спор между властями России и иностранными инвесторами в международном арбитраже можно будет только после того, как будет ратифицировано международное соглашение России и к нему примут соответствующий федеральный закон. Об этом говорится в постановлении на сайте суда.

Соответствующее разъяснение судей попросило дать правительство РФ после того, как получило жалобу Игоря Ушакова из Читы. Россиянин сообщил, что работники таможни пересчитали уже уплаченную им пошлину с учетом более высоких ставок, предусмотренных временно применявшимся в тот момент соглашением о Таможенном союзе. Мужчина указал, что в России, возможно, временно применили еще не вступившие в силу международные договоры без их официального опубликования.

В Конституционном суде  подтвердили, что подобные договоры необходимо публиковать официально в открытых источниках до того, как их начнут применять. Однако, рассмотрев обращение гражданина РФ, пояснил трактовку работниками таможни своего постановления 8-летней давности, пишет ТАСС.

Указав, что «конституционно-правовой смысл  закона от 2012 года в действующей системе правового регулирования РФ не допускает временного применения положений международного договора РФ, которые предусматривают разрешение международным арбитражем споров между РФ и иностранными инвесторами, возникших в связи с осуществлением ими инвестиций и предпринимательской деятельности на территории РФ, даже если данный международный договор был официально опубликован, без принятия федерального закона о его ратификации».

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