В стране и мире СМИ: 222 человека стали жертвами межэтнического конфликта в Эфиопии Анна Берестовая Военными страны были ликвидированы 42 человека, причастных к нападению. © Фото: pixabay.com В Эфиопии 222 человека погибли в деревне Бекодзи, располагающейся в относительной близости к Судану, массовая гибель людей произошла в результате межэтнического конфликта, сообщает Skynews. По данным СМИ, на место происшествия были направлены военнослужащие, которые ликвидировали 42 человека, причастных к нападению. Ранее на западе Эфиопии в регионе Бенишангуль-Гумуз группой боевиков были убиты более сотни местных жителей. Среди погибших оказались, в том числе и дети. По словам людей, которым удалось пережить нападение, для атаки использовалось не только огнестрельное оружие, но и ножи, а также средства для поджога домов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика