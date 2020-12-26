СМИ сообщили о трех жертвах пожара на российском судне на Канарских островах

Три человека стали жертвами пожара, вспыхнувшего на российском судне Sveaborg, находившемся в момент инцидента на Канарских островах. Об этом сообщает El País. По данным газеты, еще четыре человека получили повреждения.

Пострадавшие были госпитализированы в больницу острова Гран-Канария с отравлением продуктами горения. Огонь возник в машинном отделении корабля 24 декабря. В ликвидации пламени были задействованы девять пожарных машин.

Пожар произошел, когда Sveaborg был на ремонте в порту. В настоящее время причины возгорания устанавливаются.