В Wildberries отреагировали на слухи о массовых сокращениях

В компании Wildberries опровергли массовые увольнения сотрудников. Некоторые проекты в этом году закрылись, однако это никак не связано с основной деятельностью компании, сообщил «Звезде» руководитель пресс-службы Wildberries Валерий Прокопьев.

«Информация о якобы массовых сокращениях не соответствует действительности. Как IT-компания мы тестируем различные проекты и в том случае, если проект оказывается неуспешным, он закрывается. Это обычная бизнес-практика. Несколько проектов у нас было закрыто в этом году, но они никак не связаны с основной деятельностью компании», – сказал он.

По его словам, то же самое касается и точек выдачи – неэффективные закрываются, но открываются новые, что является стандартной практикой.

Прокопьев добавил, что в данный момент в компании открыто свыше трех тысяч вакансий.

Ранее СМИ со ссылкой на бывших и действующих сотрудников онлайн-ритейлера сообщили о массовых увольнениях в компании. По их данным, увольнения начались в сентябре и затронули сотни сотрудников.