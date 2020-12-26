Губернатор назвал предварительную сумму ущерба от ледяного циклона в Приморье

Ущерб, нанесенный Приморскому краю ледяным циклоном, по предварительным подсчетам оценивается более чем в миллиард рублей. Такую суму озвучил глава региона Олег Кожемяко. Узнать точные цифры станет возможно после окончания всех мероприятий по ликвидации вреда, принесенного стихией.

Губернатор указал, что для восстановления нормальной жизни края множество людей трудились изо всех сил и почти без перерыва. Необходимость совместными усилиями побороть беду сплотила всех представителей экстренных служб, армию и флот и продемонстрировала их готовность помочь в работе городским хозяйствам.

Кожемяко также добавил, что подобное природное явление стало крупнейшим испытанием в этой области на его опыте.

Я много пережил чрезвычайных ситуаций, но ... такого мы, конечно, не припомним», - цитируют его РИА Новости.

Ранее в Приморье из-за последствий циклона множество жителей городов и населенных пунктов остались без света и тепла. Для граждан приходилось организовывать подвоз воды и пункты временного размещения.