Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Губернатор назвал предварительную сумму ущерба от ледяного циклона в Приморье

Анна Берестовая
03:50 26.12.2020
Узнать точные цифры станет возможно после окончания всех мероприятий по ликвидации вреда, принесенного стихией.
Губернатор назвал предварительную сумму ущерба от ледяного циклона в Приморье
© Фото: pixabay.com

Ущерб, нанесенный Приморскому краю ледяным циклоном, по предварительным подсчетам оценивается более чем в миллиард рублей. Такую суму озвучил глава региона Олег Кожемяко. Узнать точные цифры станет возможно после окончания всех мероприятий по ликвидации вреда, принесенного стихией.

Губернатор указал, что для восстановления нормальной жизни края множество людей трудились изо всех сил и почти без перерыва. Необходимость совместными усилиями побороть беду сплотила всех представителей экстренных служб, армию и флот и продемонстрировала их готовность помочь в работе городским хозяйствам.

Кожемяко также добавил, что подобное природное явление стало крупнейшим испытанием в этой области на его опыте.

Я много пережил чрезвычайных ситуаций, но ... такого мы, конечно, не припомним», - цитируют его РИА Новости.

Ранее в Приморье из-за последствий циклона множество жителей городов и населенных пунктов остались без света и тепла. Для граждан приходилось организовывать подвоз воды и пункты временного размещения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
06:41 В стране и мире
В российском посольстве назвали США инициаторами «визовой войны»
05:50 В стране и мире
Видео
Эксперт рассказал, чего нельзя делать при встрече с волками
05:00 Армия
Видео
В Северодвинске вывели из верфи подлодку «Леопард» после ремонта: кадры торжественной церемонии
03:00 В стране и мире
СМИ: на месте взрыва в Нэшвилле найдены возможные останки человека
04:07 В стране и мире
Во Франции обнаружен британский штамм коронавируса
Популярное
Популярное
Видео
Эксперт рассказал, чего нельзя делать при встрече с волками
Видео
В Северодвинске вывели из верфи подлодку «Леопард» после ремонта: кадры торжественной церемонии
Видео
«Поющий» полицейский из Финляндии записал альбом на русском языке
Видео
В Ангарске местный житель обменял скрепку на земельный участок
Видео
Цаликов рассказал о единстве армии и общества в истории России
Американские охотники заметили «трехметрового монстра» в лесах Аляски
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.