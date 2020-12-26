СМИ: на месте взрыва в Нэшвилле найдены возможные останки человека

В американском Нэшвилле на территории, где накануне прогремел взрыв, были обнаружены «возможные» останки человека. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на источники в следственных органах. Пострадали в результате инцидента, по имеющейся информации, три человека.

Ранее полиция отмечала, что точных данных о том, были ли люди в трейлере, взорвавшимся посреди города, нет. К настоящему моменту к выяснению всех подробностей происшествия подключились ФБР и Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

В результате инцидента пострадало здание офиса местного сотового оператора AT&T. Это привело к возникновению неполадок в функционировании телекоммуникационных служб и связанной с ними приостановке работы городского аэропорта. Такое сообщение опубликовали в аккаунте аэропорта Нэшвилла в Twitter.

Шеф полиции города указал, что причиной произошедшего точно не мог быть взрыв бытового газа. Ранее сообщалось, что взрыв, вероятнее всего, был организован намеренно. Эту же предварительную версию озвучил мэр Нэшвилла Джон Купер.