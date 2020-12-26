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В Сирии открыли мемориал саперам РФ, погибшим при исполнении своего долга

Алексей Алексеев
03:05 26.12.2020
Сослуживцы павших возложили цветы к мемориалу, созданному своими руками на авиабазе Хмеймим.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

На авиабазе Хмеймим появилась памятная композиция в честь погибших в Сирии российских саперов, жизнь которых оборвалась при исполнении ими служебного долга. Военные инженеры своими руками дополнили уже существовавший там ранее мемориал, представляющий собою единый памятный комплекс.

На церемонии открытия композиции играл военный оркестр, а сослуживцы павших возложили цветы к мемориалу.

«Мы собирались здесь по вечерам и думали, что будем делать. Начиналось все с аллеи с одним небольшим водопадом. Потом у нас появился второй водопад, потом фонтан, потом ручей. Затем решили поставить здесь и технику. Все сделано руками наших солдат, без всяких вложений со стороны», - рассказал о создании композиции начальник инженерных войск группировки ВС РФ в САР Камиль Салимханов.

Все, что использовали военнослужащие в оформлении аллеи, - реальные артефакты из городов, где военные инженеры проводили разминирование. Фонтан сделали из блока неуправляемых реактивных ракет, УАЗ с миноискателем саперы достали из-под завалов, а части разрушенных взрывами зданий выполняют роль декора.

«Инженеры российских войск проявили себя еще в Отечественной войне 1812 года, при героической обороне Севастополя в ходе Крымской войны, во время Первой мировой войны. Во время Великой Отечественной войны инженерные соединения и части внесли неоценимый вклад в дело великой победы над фашизмом. И современные инженерные войска также находятся в передовых эшелонах, выполняют задачи как в мирное время, так и в вооруженных конфликтах», - рассказал командующий войсками ВС РФ в САР Сергей Кузовлев.

Открытие аллеи приурочили к Всероссийской акции «Сад памяти». В честь годовщины победы в Великой Отечественной войне там были высажены 40 деревьев. А большой профессиональный праздник легендарные инженерные войска отметят уже в новом году: в январе им исполняется 320 лет.

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