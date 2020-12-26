Тысячи человек остались без тепла из-за аварии на котельной под Челябинском

В субботу, 26 декабря, в Челябинской области на территории города Карталы произошла авария на местной котельной. Как указывают в региональном управлении МЧС, причиной происшествия стал скачок напряжения, вызвавший гидравлический удар.

В результате инцидента без тепла остались 106 многоквартирных домов и девять социально-значимых объектов с 7300 жильцами и 66 пациентами и работниками соответственно. Кроме того отопление вышло из строя в шести детских садах и двух школах.

В настоящее время в котельной подключают два имеющихся резервных котла на замену двух основных, прекративших работу.

Часть людей из больницы были переведены на домашнее лечение. В здании все еще находится 61 человек. Температура в палатах поддерживается с помощью электрообогревателей.

Ранее в 16 многоэтажках, а также в детском саду и школе Хабаровска прекратилась работа отопительной системы. Неполадки произошли из-за повреждений на теплотрассе.