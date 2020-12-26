Трамп считает, что карантин для борьбы с COVID-19 хуже самого вируса

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что ограничительные карантинные меры, введенные в ряде американских штатов для борьбы с распространением коронавируса, гораздо хуже, чем сам вирус.

«Карантин в штатах, управляемых демократами, полностью разрушает жизнь многих людей. Число заразившихся в Калифорнии выросло, несмотря на карантин, а Флорида и другие штаты не закрывались и хорошо справляются», - сравнил Трамп ситуацию в своем Twitter.

С середины ноября власти штата Калифорния решили приостановить отмену ограничений, которые были введены ранее из-за пандемии. Так, было принято решение отложить возвращение к работе в полном объеме на ряде предприятий и учебных заведений. А в нескольких округах штата с середины декабря жителям запретили покидать свои дома без крайней необходимости, пишет ТАСС.

По данным Университета Джонса Хопкинса, сейчас в США зафиксировано свыше 18,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли 330 678 человек. Страна находится на первом место в мире по обоим показателям.