За сутки в Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом

В столице за прошедшие сутки скончалось 73 пациента, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Накануне оперативный штаб сообщил о 77 умерших от нового заболевания. Таким образом, с момента начала эпидемии в марте в столице COVID-19 унес жизни 10 913 человек.

Новых пациентов, у которых подтвердилась инфекция коронавируса, за тот же период в столице выявили 7 480 человек. Госпитализация потребовалась 1 774 из них. К аппаратам ИВЛ в городе сейчас подключены 569 пациентов.

В то же время, как сообщается на сайте мэра Москвы, за время пандемии более 500 тысяч человек в городе получили медицинскую помощь. Заммэра столицы Анастасия Ракова напомнила, что Москва была первым городом России, который столкнулся с COVID-19, поэтому все нестандартные технологии и жесткие ограничительные меры пришлось впервые вводить именно здесь.