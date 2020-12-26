Названы требующие скорейшей медицинской помощи симптомы COVID-19

Помимо всем известных признаков коронавирусной инфекции, таких как кашель, потеря обоняния и повышение температуры, существуют пять более редких и опасных симптомов COVID-19. При их наблюдении необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

В список таких симптомов входят сонливость и неспособность встать утром, спутанность сознания, посинение лица и губ, боль в груди и трудности с дыханием. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на Британский центр контроля и предупреждения заболеваний.

Ранее сообщалось, что общее число заражений коронавирусом в мире составило около 80 миллионов. Среди них 3 021 964 случая инфицирования зарегистрированы в России. РФ занимает четвертое место по заболеваемости COVID-19.