Директор школы сомелье назвал блюда русской кухни лучшей закуской к алкоголю

Директор школы сомелье Эркин Тузмухамедов рассказал «Звезде» о лучших закусках к алкоголю. По его мнению, во время застолья не следует забывать о соленой пище – она позволит организму лучше справляться с алкоголем.

«Блюда русской кухни, такие как соленья, грибы, квашеная капуста, огурцы, селедка – это лучшая закуска на свете. Поэтому они обязательно должны быть на новогоднем столе. Химический состав этих блюд способствует нормальному состоянию на утро. Алкоголь выводит соли из организма – в том числе калий и натрий – их запас следует пополнять во время застолья» - сказал эксперт.

Тузмухамедов отметил, состояние похмелья возникает, если уровень содержания алкоголя в крови приближается к нулю – для снятия этого состояния следует употреблять квас, кумыс и кефир.

Во время застолья эксперт посоветовал аккуратно подходить к приему алкогольных напитков и грамотно рассчитывать дозировку – не более одного грамма этилового спирта на килограмм веса тела. При чрезмерном употреблении алкоголя, отметил эксперт, организму может быть нанесет непоправимый ущерб.