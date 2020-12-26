В мире более 80 миллионов человек заразились COVID-19

Американский Университет Джонса Хопкинса зафиксировал в субботу 80 миллионов заражений COVID-19 в мире. Данные ведутся на подсчете основной информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По данным университета, число инфицированных в мире сейчас составляет 80 027 056, умерли 1 753 313 человек, выздоровели 45 145 454 заразившихся. Наибольшее число заражений 18 771 885 выявлено в США. 20 декабря в Америке был зафиксирован максимальный за все время пандемии коронавирусной инфекции суточный прирост больных. За сутки в больницы были доставлены свыше 400 тысяч человек.

Индия занимает второе место по числу заражений с 10 169 118 выявленными случаями и 147 343 смертями. За ней идет Бразилия, где заразились 7 448 560 граждан, умерли 190 488 пациентов.

Четвертое место, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, занимает Россия. По данным федерального оперативного штаба по борьбе COVID-19, в РФ зарегистрировано 3 021 964 случая заражения, выздоровели 2 426 439 человек, умерли 54 226. За последние сутки число зараженных в России выросло на 29 258 человек.

Ранее в Министерстве здравоохранения РФ одобрили применение вакцины «Спутник V», созданный Институтом Гамалеи при участии Министерства обороны для старшего поколения. Экспертиза подтвердила ее безопасность и эффективность для людей старше 60 лет. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.