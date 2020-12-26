В Пермском крае газовоз столкнулся с грузовым поездом

На железнодорожном переезде возле станции Бисер в Горнозаводском районе Пермского края произошло столкновение газовоза и грузового поезда. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, водитель автомобиля не справился с управлением.

«По предварительной информации, в результате столкновения произошел сход пяти вагонов. Пострадавших нет. Утечка газа отсутствует» - говорится в сообщении пресс-службы.

На месте столкновения работает следственно-оперативная группа МВД России по Горнозаводскому городскому округу. Дирекция аварийно-восстановительных средств Свердловской железной дороги привлечена для ликвидации последствий схода вагонов с рельс.