«Нынешняя пандемия не будет последней»: глава ВОЗ рассказал о трудностях COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия, которая возникла в 2020 году не будет последней. Мировому сообществу необходимо укреплять системы охраны здоровья и готовиться к новым чрезвычайным ситуациям.

«История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней и что эпидемии являются жизненной реальностью», - отметил он в распространенном в Женеве видеообращении в связи с отмечаемым 27 декабря Международным днем противоэпидемической готовности.

По его словам, трудно поверить, что еще год назад о коронавирусе не было известно. Он также отметил, что за последние 12 месяцев «наш мир перевернулся с ног на голову» и этому не стоит удивляться, так как «на протяжении лет было много сообщений, обзоров и рекомендаций, в которых говорилось, что мир не подготовлен к пандемии».

Из случившегося необходимо извлечь уроки, и также следует направлять инвестиции на предотвращение чрезвычайных ситуаций и развивать первичную медицинскую помощь. Он отметил, что пандемия «подчеркнула тесную связь между здоровьем людей, животных и планеты». И если не буду учитывать любые усилия по улучшению человеческого здоровья, то все будет обречено на провал. Необходимо соблюдать «критически важное взаимодействие между людьми и животными, а также экзистенциальные угрозы, связанные с изменением климата», передает ТАСС.

На 26 декабря 2020 в мире зафиксировано 80 442 779 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 334 752 человека.

Ранее во Франции выявили первый случай «британского штамма», а

правительство Японии объявило о приостановке выдачи виз для всех стран из-за распространения новых штаммов COVID-19.