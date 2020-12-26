В Нагорный Карабах уже вернусь более 45 тысяч беженцев

Российские миротворцы успешно сопроводили в Степанакерт очередную колонну беженцев, которые возвращаются с территории Армении.

По данным Минобороны, в свои дома вернулись уже более 45 тысяч жителей.

Работа по возвращению граждан в места их постоянного проживания еще не окончена – российские миротворцы продолжают обеспечивать безопасность и оказание гуманитарной помощи.