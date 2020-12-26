В Нагорный Карабах уже вернусь более 45 тысяч беженцев
Сегодня в Степанакерт доставлен 491 житель.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Российские миротворцы успешно сопроводили в Степанакерт очередную колонну беженцев, которые возвращаются с территории Армении.
По данным Минобороны, в свои дома вернулись уже более 45 тысяч жителей.
Работа по возвращению граждан в места их постоянного проживания еще не окончена – российские миротворцы продолжают обеспечивать безопасность и оказание гуманитарной помощи.