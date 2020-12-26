«Семь баллов по пятибалльной шкале»: как прошло открытие катка в парке «Патриот»

На торжественном открытии катка в подмосковном парке «Патриот» первыми на лед вышли фигуристы и хоккеисты, а также министр обороны Сергей Шойгу и его заместители. Именно они и поделились первыми впечатлении о новом катке.

Первый заместитель Министра обороны РФ Руслан Цаликов отметил качество льда на катке, но посетовал на то, что не взял свои личные коньки – кататься пришлось на прокатных.

«Лед хороший, но катаюсь аккуратно – не взял свои коньки, катаюсь на прокатных. Все же коньки должны быть подогнаны по ноге. Но зато сам каток – 7 баллов по пятибалльной шкале» - рассказал «Звезде» Цаликов.

Качество льда оценила и заместитель Министра обороны Татьяна Шевцова – она была рада тому, что при открытии очень повезло с погодой.

Отмечается, что в качестве подарка жителям Подмосковья, бесплатным будет не только сам каток, но и прокатные коньки.