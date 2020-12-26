Австрия передала России похищенные нацистами культурные ценности

Австрия доставила в Россию культурные ценности, украденные нацистами. В Темрюкский историко-археологический музей вернули три амфоры и пять античных надгробных барельефа. Об этом сообщил посол России в Австрии Дмитрий Люблинский.

© Темрюкский историко-археологический музей

Ранее экспонаты хранились в запасниках музея Зальцбурга – в 1943 году они были похищены из разрушенного кубанского музея. Стороны подписали договор о передаче в марте 2020.

«Данное историческое событие мирового масштаба является свидетельством крепких партнерских взаимоотношений, а также итогом работы российско-австрийского форума "Сочинский диалог"» - говорится в сообщении на сайте Темрюкского музея.

© Темрюкский историко-археологический музей

Люблинский отметил вклад директора музея Зальцбурга, который первый выступил с инициативой передачи артефактов. Посол отметил, что обмен имеет большое значение в связи с празднованием 75-летия Великой Победы, освобождения Европы от фашизма и окончания Второй мировой войны.