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«Я иномарка, которая приспособилась к российским дорогам»: каким запомнили советского разведчика Джорджа Блейка

Ирина Киселенко
Россина Бодрова
21:25 26.12.2020
За заслуги в деле обеспечения государственной безопасности СССР и России Джорджа Блейка наградили орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени и другими.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: svr.gov.ru

Один из самых успешных советских разведчиков Джордж Блейк скончался в Москве в возрасте 98 лет. Георгий Иванович Блейк - так друзья называли легенду советской разведки.

Блейк шутил, что «он иномарка, которая приспособилась к российским дорогам». От британского спецагента до полковника СВР. Он не только приспособился к жизни в России, здесь прошли его лучшие годы.

«Блейк брал своей доброжелательностью. Это был очень открытый человек, он прекрасно умел слушать других», - рассказал заместитель главного редактора «Российской газеты», историк спецслужб Николай Долгополов.

Кажется, у него был девиз «да будет так». В молодости Блейк готовил себя к церковной службе, но у судьбы, как оказалось, были другие планы. В 43-ом году он поступил на службу в Ми-6, изучил русский язык. Так Джорджа Блейка готовили для работы против СССР. Но вскоре молодого агента направили в Корею, в разгар гражданской войны. Здесь он впервые задумался о том, на той ли стороне он борется за «мир и справедливость».

«Я был в середине этой ужасной войны, я видел, как люди погибали, и поэтому решение было соответствующее, надо что-то делать, надо помочь, создать более справедливое общество», - рассказывал полковник СВР Джордж Блейк в фильме «Две жизни Джорджа Блейка или агент КГБ на службе Ее Величества».

Построить общество равных из идеи превратилось в цель. Рискуя всем, он инициировал встречу с КГБ. С тех пор и началась жизнь в роли двойного агента в самом элитном отделе нелегальной разведки. В 53-м году он вернулся в Лондон, где сослуживцы даже и не догадались, что Блейк никто иной, как товарищ Бехтер.

Блейк оказался ценным сотрудником. КГБ в полном объеме получали сверхсекретные данные. США и Великобритания намеревались построить подземный тоннель под Берлином длинной в 450 метров. Они планировали «напичкать» тоннель аппаратурой и прослушивать все советские переговоры. Благодаря Блейку, информация о тоннеле была известна СССР еще до его строительства. Обратная сторона ни о чем не подозревала и потратила колоссальные усилия на заведомо провальный проект.

«Он был очень талантливый человек, он говорил свободно на нескольких языках, очень хорошо выучил русский, здесь женился, родил сына, был совершенно счастливый и благополучный человек», - поделился ветеран СВР Юрий Кобаладзе.

Несколько лет сеть британских спецслужб в Восточной Европе была дезорганизована. Блейк передавал данные и на «кротов» в КГБ.

«Это один из наших крупнейших разведчиков, который очень много сделал и все перечислить невозможно», - подчеркнул ветеран СВР Михаил Любимов.

Вскоре Блейка раскрыли. За госизмену его приговорили к 42 годам заключения. У него уже был план побега. Заручившись поддержкой ирландских республиканцев, Блейку удалось спилить решетки, и пока футбольный матч «усыплял» внимание охраны, он вылез в окно и 7 метров спускался по веревочной лестнице.

«Он мне говорит: - Николай, знаете, чем мне памятна эта история, побега из тюрьмы «Wormwood Scrubs», когда мне дали 42 года, я понял, что это бесполезно ждать, я говорю: - нет. А он ответил: - возьмите меня за руку, мускулистые накаченные руки, и вот на руке огромный нарост. А что это такое? Он ответил: а это, когда я упал с веревочной лестницы, когда я спрыгивал вниз, я сломал себе руку и вот она до сих пор не срослась и иногда болит. Вот это у меня осталось на всю жизнь от «Wormwood Scrubs», - поделился заместитель главного редактора «Российской газеты», историк спецслужб Николай Долгополов.

Дальше все как в кино. Два месяца он скрывался в лондонской квартире. Затем, в тайнике на днище фургона его вывезли из страны. И только на территории ГДР он связался с советскими агентами. Позже он встретил свою любовь, русскую красавицу Иду. И на тихой подмосковной даче полковник КГБ Георгий Бехтер не раз принимал гостей. Его имя давно вошло в историю, а его образ недавно украсил монумент отечественным разведчикам на территории штаб-квартиры СВР: легенда, о которой никогда не забудут.

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