Российские миротворцы за сутки разминировали 10 гектаров территории Нагорного Карабаха

За сутки российские миротворцы в Нагорном Карабахе обеспечили безопасное возвращение из Армении 540 беженцев. За все время проведения миротворческой операции в свои дома вернулись 44 590 человек. Об этом сообщили в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Также миротворцы продолжают вести работы по разминированию территории Нагорного Карабаха – за сутки очищено 10,7 га. территории, 9,3 километров дорог, проверено 35 зданий.

Российские военнослужащие продолжают вести поиск и передачу тел погибших в ходе боевых действий при взаимодействии с представителями Международного Комитета Красного Креста и МЧС Нагорного Карабаха.