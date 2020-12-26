Суд продлил арест вдовы рэпера Картрайта до 28 февраля

Обвиняемая в убийстве супруга, рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марина Кохал остается под стражей до конца февраля 2021 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Смольнинский районный суд города Санкт-Петербург вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Кохал сроком по 28.02.2021», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что тело расчлененного музыканта было обнаружено правоохранителями. Жена погибшего Энди Картрайта Марина Кохал сообщила, что муж якобы скончался от передозировки наркотиков и она решила избавиться от трупа. При этом свою вину она не признала.