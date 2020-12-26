Девочка с мамой погибли в ДТП под Волгоградом

В ДТП в Быковском районе Волгоградской области погибла двухлетняя девочка и ее мама. Еще два человека пострадали, в том числе и 11-летний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным полиции, водитель не справился с управлением – машина опрокинулась.

«В результате ДТП он пострадал сам, пострадала девочка 2009 года рождения. Его гражданская жена 1983 года рождения погибла, и погиб их ребенок 2018 года рождения» - сообщили РИА Новости в полиции.

Трагедия произошла возле поселка Катричев Быковского района в 18 часов по местному времени.