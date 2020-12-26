СМИ: В Германии первую прививку от COVID-19 получила 101-летняя женщина

В ФРГ первую прививку от COVID-19 получила 101-летняя женщина. Она проживает в доме для престарелых.

Официально вакцинация в ФРГ начинается в воскресенье в 07:00 по местному времени (09:00 мск), но первую прививку получила 101-летняя Квойцалла. Всего необходимо сделать две инъекции, передает Bild.

Ранее в Германии вирусолог признал преимущества российской вакцины от COVID-19. Профессор Гейдельбергского университета Ральф Бартеншлагер уточнил, что вакцины на основе аденовируса (к примеру, «Спутник V», разработанная НИЦ имени Гамалеи совместно Минобороны РФ) проще транспортировать. Дело в том, что препарат не нужно перевозить при сверхнизких температурах.