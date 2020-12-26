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«Чипированные солдаты против русских зомби»: расшифрованы предсказания Нострадамуса на 2021 год

Алексей Курильченко
19:15 26.12.2020
Французский астролог предсказал ряд катастроф, которые могут поразить Землю в новом году.
«Чипированные солдаты против русских зомби»: расшифрованы предсказания Нострадамуса на 2021 год
© Фото: Минобороны России

Британское издание Mirror опубликовало свою интерпретацию предсказаний астролога Нострадамуса. По словам автора публикации, француз еще в 16-м веке предсказал Вторую мировую войну и убийство Джона Кеннеди.

Согласно записям предсказателя, в 2021 году некий российский ученый якобы разработает биологическое оружие, которое превратит людей в зомби, что может привести к вымиранию человечества.

«Несколько юношей дадут начало полумертвым. А мертвецы заставят живых сиять. В великом месте будут твориться злодеяния» - цитирует издание записи предсказателя.

Также, по мнению Нострадамуса, Землю в 2021 году накроет «Библейский голод», который станет последствием землетрясений и вирусов.

Развитие технологий позволит армиям мира использовать искусственный интеллект и чипированных солдат в будущих войнах. Эти технологии позволят спасти человечество от возможных угроз.

Также Нострадамус предсказал прибытие угроз из космоса. На планету якобы упадет комета, которая станет причиной природных катастроф. Другая угроза из космоса – солнечные бури, которые также могут угрожать планете.

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