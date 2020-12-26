Сергей Шойгу исполнил мечту участницы «Елки желаний»
Министр обороны подарил москвичке графический планшет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу принял участи в благотворительной акции «Елка желаний». Он осуществил мечту 16-летней Евгении Ткачевой из Москвы и подарил ей графический планшет. Накануне он прочитал ее пожелание на открытке в Доме правительства.
Евгения уже получила устройство и приступила к его освоению. По ее словам, девушка всегда мечтала рисовать мультфильмы.
Благотворительная акция «Елка желаний» проходит ежегодно - мечты детей исполняют чиновники, директора компаний, спортсмены, телеведущие, артисты и все неравнодушные граждане.