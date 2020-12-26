Два человека погибли при столкновении автобуса и легковушки в Кемерово

В Кемерово на Терешковском мосту произошла авария с участием автобуса «ПАЗ» и легкового автомобиля Daewoo Nexia, два человека погибли, один пострадал.

«На Терешковском мосту столкнулись автомобили Daewoo Nexia и автобус "ПАЗ", в легковом автомобиле 2 человека погибших», – рассказали РИА Новости в региональном ГИБДД.

На месте аварии работают несколько бригад скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Вся информация уточняется.