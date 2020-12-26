Из Сирии в Россию возвращены 19 детей

Сегодня в подмосковный аэропорт Чкаловский приземлился самолет Минобороны РФ, на борту которого было 19 детей, вывезенных из лагерей беженцев Аль-Холь и Рож. Дети возвращены в Россию в рамках работы по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан Российской Федерации, находящихся в Ираке и Сирии.

Согласно сообщению пресс-службы Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, это уже 12-й рейс с декабря 2018 года. Всего в рамках программы удалось вернуть в Россию 144 ребенка.

По прибытии дети были направлены в больницу для обследования и прохождения обязательного карантина. После этого они будут переданы ближайшим родственникам.

«Дети сначала были немножко напуганы, а потом, когда увидели снег, это было такое счастье. Кто-то озоровал, кто-то постарше просто присматривался – снег они увидели впервые. Конечно, сейчас самое главное, что дети дома» - рассказала омбудсмен Анна Кузнецова.

Кузнецова также отметила, что уже подготовлены документы на 96 детей, которые все еще находятся в лагерях беженцев в Сирии. Кроме того, недавно стало известно, что беженцы могут находиться на территории Турции. По информации Кузнецовой, они могли перейти границу после выхода из лагеря Аль-Холь. В настоящий момент на территории Турции взяты пробы ДНК у 36 детей