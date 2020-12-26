Погибшие в пожаре на судне на Канарских островах были гражданами Украины

В результате пожара на Канарских островах погибли трое украинских граждан. Об это сообщила пресс-служба Гражданской Гвардии.

Пресс-служба также добавила, что все четверо российских пострадавших моряков, которых доставили ранее в больницу, уже выписаны, передает РИА Новости.

Огонь возник в машинном отделении корабля 24 декабря. В ликвидации пламени были задействованы девять пожарных машин. Пожар произошел, когда Sveaborg был на ремонте в порту. Причина возгорания пока не известна, однако в момент начала пожара там проводились ремонтные работы.