Погибшие в пожаре на судне на Канарских островах были гражданами Украины
Пожар случился в порту Лас-Пальмас на острове Гран-Канария.
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В результате пожара на Канарских островах погибли трое украинских граждан. Об это сообщила пресс-служба Гражданской Гвардии.
Пресс-служба также добавила, что все четверо российских пострадавших моряков, которых доставили ранее в больницу, уже выписаны, передает РИА Новости.
Огонь возник в машинном отделении корабля 24 декабря. В ликвидации пламени были задействованы девять пожарных машин. Пожар произошел, когда Sveaborg был на ремонте в порту. Причина возгорания пока не известна, однако в момент начала пожара там проводились ремонтные работы.