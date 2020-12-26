В стране и мире Япония приостанавливает выдачу виз для всех стран до конца января Алексей Курильченко Ограничения не распространяются на японцев и иностранцев с видом на жительство. © Фото: Yoshio Tsunoda, AFLO, Globallookpress Правительство Японии объявило о приостановке выдачи виз для всех стран из-за распространения новых штаммов коронавирусной инфекции. Ограничения продлятся до конца января. «В связи с выявлением во многих странах новой мутации коронавируса мы принимаем эти меры в профилактических целях» - цитирует заявление правительства агентство «Киодо». Ограничения не будут распространяться на граждан Японии и иностранцев с видом на жительство. В правительстве отметили, что сохраняют требование соблюдения двухнедельного карантина после поездок за пределы страны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика