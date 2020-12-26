В Татарстане из-за метели приостановлено движение автобусов и грузовиков

Пресс-служба МВД по Республике Татарстан сообщила о том, что на федеральных трассах региона вводятся ограничения движения автобусов и грузовиков из-за непогоды.

«С 17:00 вводится временное ограничение движения междугородних автобусов, а с 19:00 для грузового транспорта на федеральных автомобильных дорогах Татарстана (М-7 "Волга", Казань - Ульяновск, Казань - Оренбург)» - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 26 и 27 декабря в Татарстане ожидается обильный снегопад, метель и ветер до 21 м/с. Температура опустится до минус 22 градусов. Водителей предупредили, что на дорогах может образоваться гололед и снежные заносы. Госавтоинспекция призвала водителей региона не выезжать за пределы населенных пунктов без крайней необходимости.