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Эдвард Сноуден стал отцом

Ирина Киселенко
15:25 26.12.2020
У Эдварда и его супруги родился мальчик.
Эдвард Сноуден стал отцом

Адвокат Эдварда Сноудена Анатолий Кучера сообщил о пополнении в семье экс-сотрудника ЦРУ и АНБ США.

«Как мы и ожидали, в его семье пополнение. У Эдварда и Линдси (супруга Линдси Миллс – прим.ред.) родился мальчик. Здоровье матери и младенца отличное», - передает «Интерфакс» слова Кучерены.

Ранее стало известно, что бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден подал заявление на получение гражданства России. Сам экс-сотрудник АНБ 22 октября 2020 года получил бессрочный вид на жительство в России. В каком именно регионе проживает Сноуден, не сообщается.

В США его обвиняют в нарушении двух статей закона о шпионаже, по каждой ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Дело в том, что в июне 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретные сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. После этого он некоторое время скрывался и в итоге сбежал в Россию, где получил убежище. В августе этого года президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность помилования бывшего сотрудника АНБ.

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