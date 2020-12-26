В МИД РФ посоветовали послу США привиться «Спутником V»

В Министерстве иностранных дел России предложили послу США в стране Джону Салливану привиться вакциной «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участи Министерства обороны РФ. Таким образом ведомство отреагировало на новогодние желания посла.

В своем Twitter Салливан попросил у Санта Клауса вакцину от коронавируса, новую хоккейную клюшку и кроссовки для бега, а также отметил, что «вел себя очень хорошо, носил маску и сохранял дистанцию».

«Дорогой посол, Санта уже исполнил вашу мечту о вакцинации? Если нет, у нашего Деда Мороза есть подарки для вас» - ответили Салливану в МИД РФ.

В ведомстве также выразили надежду, что скоро ограничения будут сняты и Салливан сможет вернуться к любимому хоккею. Послу посоветовали обратить внимание на хоккейные клюшки «ЗаряД», которыми предпочитает играть Владимир Путин.