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Вакцину в Греции охраняют спецназ и полицейские

Ирина Киселенко
16:04 26.12.2020
Греция получила первые 9 750 доз вакцины от коронавируса производства компании Pfizer-BioΝTech.
Вакцину в Греции охраняют спецназ и полицейские
© Фото: Michalis Karagiannis, imago-images.de, Globallookpress

В Греции для охраны первой партии вакцины от COVID-19 были привлечены антитеррористические подразделения и четыре тысячи полицейских.

Полиция разработала специальный план для защиты вакцины. Лекарственные препараты будут храниться в специальных помещениях, которые отвечают всем требованиям безопасности по хранению. Далее их распределят по 450 центрах вакцинации.

Греция рассчитывает получить 300 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции в рамках первого транша. Для первой вакцинации заявлены 150 тысяч человек, об этом сообщил представитель правительства Стелиос Петсаса, передает Greek Reporter.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину и создателям вакцины против нового коронавируса «Спутник V» разработанной институтом Гамалеи при участии Министерства обороны РФ за поставку в южноамериканскую республику.

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