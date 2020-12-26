Смех, да и только: как «Литературная газета» и журнал «Крокодил» стали законодателями советского юмора

Парадигмой юмора в Советском Союзе были «Литературный газета» и издание «Крокодил». Именно там собрались таланты, в течение 20 лет заставляющие смеяться всю страну.

Многие фразы, появившиеся в то время, ценились современниками журналов и впоследствии стали крылатыми: «жить можно», «сколько у государства не воруй, все равно своего не вернешь», «да здравствует то, благодаря чему мы, несмотря ни на что» и многие другие. 16 полоса, на которой печатались «порождения» юмористических талантов, и обеспечивала «Литературной газете» бешеную популярность.

«Ее тираж был 6,5 миллионов, и, по подсчетам, прочитывали одну литературную газету до десяти человек. Представьте, 60 миллионов читали газету», - вспоминает писатель и поэт Юрий Поляков.

Единственным, кто соперничал по популярности, был «Крокодил». С ним советские люди начинали утро и заканчивали вечер, заливаясь громким смехом.

Самой смешной рубрикой журнала была «Нарочно не придумаешь»: выписки из объяснительных записок, выдержки из судебных решений, нелепая реклама и многое другое - все это вызывает смех и по сей день.

Смотрите выпуск программы «СССР. Знак качества с Гариком Сукачевым» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV. Из него вы узнаете, кто был первым советским пранкером, за какие анекдоты можно было вылететь с работы и даже получить срок, и почему в 1970 годы среди КВН-щиков не было ни одного бородатого?