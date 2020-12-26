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Смех, да и только: как «Литературная газета» и журнал «Крокодил» стали законодателями советского юмора

Егор Левин
17:02 26.12.2020
Многие фразы и шутки, появившиеся во времена расцвета периодических изданий, оказались настолько запоминающимися и вневременными, что дошли без изменений до нашего времени.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Давид Шоломович, РИА Новости

Парадигмой юмора в Советском Союзе были «Литературный газета» и издание «Крокодил». Именно там собрались таланты, в течение 20 лет заставляющие смеяться всю страну.

Многие фразы, появившиеся в то время, ценились современниками журналов и впоследствии стали крылатыми: «жить можно», «сколько у государства не воруй, все равно своего не вернешь», «да здравствует то, благодаря чему мы, несмотря ни на что» и многие другие. 16 полоса, на которой печатались «порождения» юмористических талантов, и обеспечивала «Литературной газете» бешеную популярность.

«Ее тираж был 6,5 миллионов, и, по подсчетам, прочитывали одну литературную газету до десяти человек. Представьте, 60 миллионов читали газету», - вспоминает писатель и поэт Юрий Поляков.

Единственным, кто соперничал по популярности, был «Крокодил». С ним советские люди начинали утро и заканчивали вечер, заливаясь громким смехом.

Самой смешной рубрикой журнала была «Нарочно не придумаешь»: выписки из объяснительных записок, выдержки из судебных решений, нелепая реклама и многое другое - все это вызывает смех и по сей день.

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