Набиуллина рассказала о смысле своих брошей

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина надевала на пресс-конференции броши, которые должны были показать мнение ЦБ о ситуации в экономике. Об этом она призналась в интервью Сергею Шнурову.



«Я всегда носила брошки. В этом году, наверное, пыталась передать наше понимание ситуации», - рассказала Набиуллина.

По словам Набиуллиной, на февральскую пресс-конференцию брошку с аистом она надела случайно, а первым аксессуаром со смыслом была неваляшка. Неваляшка, которая стала отсылкой к мерам регулятора по поддержке финансового сектора во время пандемии COVID-19 и одновременно рекламой нового сайта ЦБ, где раздел с антикризисными мерами был проиллюстрирован неваляшкой, пояснила глава.

На последнем заседании совета Набиуллина решила надеть брошку в виде снегиря, она объяснила это тем, что «птица стойкая» и может переносить разные заморозки.

Ранее стало известно, что Эльвира Набиуллина третий год подряд оказалась в списке самых влиятельных женщин мира по версии Forbes. Глава ЦБ РФ - единственная представительница России в этом рейтинге. За год она переместилась с 53-й на 57-ю строчку.