Путин подписал новую Доктрину продовольственной безопасности

Президент России Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности РФ.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Правительству России в трехмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации положений Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации», - значится в указе.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Доктрина является документом стратегического планирования, в котором описано формирование государственного резерва сельхозпродукции, предусмотренного на случай стихийного бедствия, непогоды или неурожая.

В новом документе, по сравнению с версией 2010 года, изменены расчеты продовольственной безопасности. Вместо удельного веса отечественной продукции в потреблении заложено измерение степени самообеспечения России продуктами за счет отечественного производства. Так, для обеспечения продовольственной безопасности страны внутри России должно производиться не менее 95% потребляемого зерна, 90% сахара, 85% мяса и мясопродуктов, 95% картофеля.