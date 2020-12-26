Раскрыта главная опасность нового штамма коронавируса в Британии

В соответствии с тенденцией развития заболевания, новая разновидность коронавирусной инфекции, распространившаяся в Великобритании, приведет к росту госпитализаций и смертей. К такому выводу пришли ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины.

Увеличение числа летальных исходов, по их прогнозу, произойдет независимо от того, является ли он более тяжело переносимым. Связано это будет с ростом количества заболевших и возросшей нагрузкой на систему здравоохранения страны. Соответствующая информация опубликована на Phys.org.

Ранее сообщалось, что новый штамм SARS-CoV-2 был зарегистрирован в восьми европейских странах. Носителями заболевания становились в основном достаточно молодые люди.