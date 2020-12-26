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Полиции Москвы пришлось выломать дверь клуба, работавшего после полуночи

Алексей Курильченко
15:57 26.12.2020
Сотрудники МВД провели рейд по заведениям, нарушавшим указ мэра столицы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сотрудники ОАТИ совместно с сотрудниками полиции Москвы провели рейд по заведениям, в которых нарушался запрет о посещении после 23:00.
В одном из клубов обслуживание продолжалось после полуночи, а посетители курили кальяны и сигареты в помещении. Владельцы заведения не открывали дверь сотрудникам полиции – пришлось выбивать дверь.

«Сотрудниками заведения создавались всяческие препятствия для проведения обследования. Так была заблокирована дверь, которая была вскрыта полицией в ходе операции полиции при помощи спецсредств. Таким образом, был нарушен указ мэра Москвы №68 о приостановлении представлении услуг общественного питания гражданам с 23:00 до 6:00» - рассказал журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Ян Поповский.

В ОАТИ сообщили, что в отношении заведения будут применены меры административного воздействия, а также направлено письмо в Роспотребнадзор о необходимости его закрытия. Владельцам клуба грозит штраф до 300 тыс. рублей или приостановление заведения деятельности на срок до 90 суток по решению суда.

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