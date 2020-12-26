Путин выразил соболезнования в связи с кончиной разведчика Блейка

Президент России Владимир Путин выразил родным и близким разведчика Джорджа Блейка глубокие соболезнования в связи с его кончиной. Телеграмма лидера страны была опубликована на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Георгия Ивановича Блейка. Полковник Блейк был блестящим профессионалом – особой жизненной закалки и мужества» - говорится в телеграмме.

Президент отметил неоценимый вклад Блейка в обеспечение стратегического паритета и сохранение мира на планете.

Ранее глава пресс-бюро СВР России Сергей Иванов сообщил о кончине Джорджа Блейка на 99-м году жизни.