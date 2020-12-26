Среди погибших при пожаре на судне на Канарских островах россиян нет

В результате пожара на Канарских островах российских граждан нет. Судно принадлежит российской компании «Sveaborg», где находилось трое моряков. Об этом сообщило посольство России в Мадриде.

«По информации компетентных органов, полученной почетным консулом на Канарских островах Г. Парадой, среди троих моряков, погибших во время инцидента, россиян нет. Гражданство других пострадавших устанавливается. Держим ситуацию на контроле», - говорится в комментарии посольства, поступившем РИА Новости.

Пострадавшие были госпитализированы в больницу острова Гран-Канария с отравлением продуктами горения. Огонь возник в машинном отделении корабля 24 декабря. В ликвидации пламени были задействованы девять пожарных машин. Пожар произошел, когда Sveaborg был на ремонте в порту.