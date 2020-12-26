Главы МИД РФ и Армении обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Разговор глав двух ведомств состоялся по телефону.
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Министр иностранный дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Армении Ара Айвазян обсудили проблему Нагорного Карабаха и ход выполнения трехстороннего заявления об урегулировании ситуации в регионе. О разговоре сообщили в МИД РФ.
«Особое внимание было уделено обсуждению нагорно-карабахской проблематики в контексте выполнения положений заявления, подписанного 9 ноября лидерами России, Азербайджана и Армении» - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что диалог состоялся в формате телефонного разговора.