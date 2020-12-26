Главы МИД РФ и Армении обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Министр иностранный дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Армении Ара Айвазян обсудили проблему Нагорного Карабаха и ход выполнения трехстороннего заявления об урегулировании ситуации в регионе. О разговоре сообщили в МИД РФ.

«Особое внимание было уделено обсуждению нагорно-карабахской проблематики в контексте выполнения положений заявления, подписанного 9 ноября лидерами России, Азербайджана и Армении» - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что диалог состоялся в формате телефонного разговора.