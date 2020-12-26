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Бриллиант из праха и гроб в форме рыбы: самые необычные экспонаты музея похорон в Новосибирске

Егор Левин
14:38 26.12.2020
Ведущая программы «Круиз-контроль» Юлия Розенберг посетила необычный музей в столице Сибири, чтобы показать многокультурный подход к захоронению умерших.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Новосибирске расположен самый большой в мире и единственный в России музей погребальной культуры. Он посвящен похоронным традициям различных народов и собрал в себе огромное количество самых разнообразных их свидетельств. Музей расположен на территории крематория.

Историческим первопроходцем в данном деле считается королева Виктория, которая учредила так называемый «траурный протокол», который касался всех людей, потерявших близких. Русская же аристократия имела привычку перенимать западные культурные традиции, поэтому «мода» на черный цвет скорби, появившийся одновременно с протоколом, очень быстро перешла и в отечественное сознание.

Один из многочисленных экспонатов музея - многоразовый гроб: умершего человека облачали в пропитанную раствором известняка одежду, а затем, доставив гроб к могиле, раскрывали его нижнюю часть, тем самым предавая тело земле и передавая гроб следующему клиенту.

Сотрудники музея рассказали ведущей программы «Круиз-контроль» на телеканале «Звезда» Юлии Розенберг и об одном из самых необычных способов захоронения, существующем в мире - создании бриллианта из праха покойного.

«По своему составу прах - углерод. Поэтому из праха покойного человека можно сделать бриллиант и превратить беду в культуру памяти. Существует несколько стран, которые занимаются такой процедурой - это Швейцария и Япония», - рассказала экскурсовод музея Инна Исаева.

В качестве еще одного экспоната в зале музея представлен макет мумии Владимира Ленина. Как объяснил сотрудник заведения Михаил Питателев, это сделано потому, что, благодаря Ленину, появился один из первых институтов бальзамирования в мире.

Благодаря музею, можно узнать и об одной очень необычной погребальной традиции африканцев: жители Ганы, являясь заядлыми рыбаками, предпочитают использовать в процессе похорон не обычные, а ярко разукрашенные гробы в форме рыб или черепах.

Также в новом выпуске программы «Круиз-контроль», посвященной Новосибирску, речь пойдет о самом большом вокзале Сибири и соседствующем с ним музее паровозов, музее науки и техники, самом длинном метромосте и самом большом в России театре оперы и балета. Смотрите на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV, а также на канале в Youtube.

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