В ДТП погиб начальник саратовского гидрометцентра

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил о гибели начальника Саратовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Михаила Болтухина.

Глава Саратовской области выразил семье погибшего соболезнования и назвал Михаила Болтухина настоящим профессионалом своего дела, который отдал любимой работе много лет.

«Его безвременная кончина - большое горе для них, для коллег, для всех, кто знал Михаила Федоровича Болтухина. Он был настоящим профессионалом, много лет отдал своей любимой работе, пользовался всеобщим уважением и авторитетом», — написал он в Instagram.

В областной службе спасения уточнили, что Болтухин погиб в автокатастрофе.

ДТП произошло у поворота на село Александровка. Автомобиль Болтухина столкнулся с «КамАЗом», после чего легковушка влетела в дерево, передает РИА Новости.