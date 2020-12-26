Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Историк спецслужб рассказал о главных достижениях легендарного советского разведчика Джорджа Блейка

Алена Миронова
14:46 26.12.2020
Николай Долгополов не раз лично встречался с Блейком и был у него на даче, где разведчик жил последние несколько десятилетий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Служба внешней разведки Российской Федерации

Российский писатель-документалист, историк спецслужб, лично близкий к Службе внешней разведки Российской Федерации, Николай Долгополов рассказал «Звезде» о том, каким ему заполнился советский разведчик.

«Джордж Блейк был действительно настоящей легендой советской разведки. Он работал в основном начиная с 1953 года, еще с Кореи. Потом он работал несколько лет на нас в Берлине», - отметил Долгополов.

Писатель рассказал, что сам лично не раз встречался с Блейком и даже был у него на даче, где разведчик жил последние несколько десятилетий.

«Недавно вот ему исполнилось 98 лет. Он отпраздновал эту годовщину очень достойно. Сам принимал поздравления по телефону», - вспомнил писатель.

Долгополов рассказал, что Блейк очень любил, когда его называли Георгием Ивановичем.

«Когда я спрашивал у Георгия Ивановича - "А вот что вы считаете самым важным достижением своей жизни?", то Блейк мне говорил, что "самое важное достижение - это то, что я открыл берлинский тоннель"», - поделился Долгополов.

Операция «Берлинский тоннель» была ответом советских спецслужб на операцию «Золото» ЦРУ и британской Секретной разведывательной службы. Во время совещания США и Великобритания договорились о прокладке тоннеля к линиям связи советских войск. На этом совещании присутствовал и сам Блейк, позднее передавший секретную информацию Советскому Союзу. СССР, в свою очередь, передавал по каналам ложную и второстепенную информацию.

«Блейк был приговорен к фантастическому сроку лишения свободы - к 42 годам. Вышло так, что Блейк сбежал. Это было потрясающе, потому что таких побегов никогда не было», - рассказал Долгополов.

После этого разведчик переехал из Англии в Германию, где простые ирландцы помогли ему совершить побег с помощью закрытого фургона с двойным дном. 

«Он перешел границу между Западным Берлином и Восточным. Здесь его уже ждали, хотя и не предполагали, что он совершит побег. Я бы сказал, что это тоже еще один подвиг Джорджа Блейка», - отметил писатель.

Долгополов вспоминает о Блейке как об очень интересном и остроумном человеке, который хорошо говорил по-русски. Он подчеркнул, что в отличие от многих других, Блейк очень хорошо прижился в СССР, в России. Он женился на прекрасной женщине Иде, позднее подарившей ему сына Михаила.

«Он был и хорошим дедушкой. Дома его называли "Жора". Это было немножко смешно и он на "Жору" с удовольствием отзывался», - поделился Долгополов.

Писатель назвал Блейка очень дружелюбным, интеллигентным человеком, который мог со всеми найти общий язык.

«Мы говорили с ним обо всем: от разведки и до битлов. От того, как ему удавалось дурить, скажем так, Secret Intelligence Service и до вкуса французского шампанского, которое он очень любил», - вспомнил писатель.

Долгополов выразил соболезнования в связи со смертью Блейка и добавил, что его всегда будут помнить.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
19:42 В стране и мире
Девочка с мамой погибли в ДТП под Волгоградом
18:29 В стране и мире
Видео
Из Сирии в Россию возвращены 19 детей
17:42 В стране и мире
Япония приостанавливает выдачу виз для всех стран до конца января
16:57 Спорт
мнение
«Юная одурь и креативность»: Фетисов об игре молодежной сборной РФ по хоккею
15:57 В стране и мире
Видео
Полиции Москвы пришлось выломать дверь клуба, работавшего после полуночи
Популярное
Популярное
«Чипированные солдаты против русских зомби»: расшифрованы предсказания Нострадамуса на 2021 год
Видео
Бриллиант из праха и гроб в форме рыбы: самые необычные экспонаты музея похорон в Новосибирске
Видео
Эксперт рассказал, чего нельзя делать при встрече с волками
Видео
В Северодвинске вывели из верфи подлодку «Леопард» после ремонта: кадры торжественной церемонии
Видео
«Поющий» полицейский из Финляндии записал альбом на русском языке
Видео
Цаликов рассказал о единстве армии и общества в истории России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.