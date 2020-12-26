Историк спецслужб рассказал о главных достижениях легендарного советского разведчика Джорджа Блейка

Российский писатель-документалист, историк спецслужб, лично близкий к Службе внешней разведки Российской Федерации, Николай Долгополов рассказал «Звезде» о том, каким ему заполнился советский разведчик.

«Джордж Блейк был действительно настоящей легендой советской разведки. Он работал в основном начиная с 1953 года, еще с Кореи. Потом он работал несколько лет на нас в Берлине», - отметил Долгополов.

Писатель рассказал, что сам лично не раз встречался с Блейком и даже был у него на даче, где разведчик жил последние несколько десятилетий.

«Недавно вот ему исполнилось 98 лет. Он отпраздновал эту годовщину очень достойно. Сам принимал поздравления по телефону», - вспомнил писатель.

Долгополов рассказал, что Блейк очень любил, когда его называли Георгием Ивановичем.

«Когда я спрашивал у Георгия Ивановича - "А вот что вы считаете самым важным достижением своей жизни?", то Блейк мне говорил, что "самое важное достижение - это то, что я открыл берлинский тоннель"», - поделился Долгополов.

Операция «Берлинский тоннель» была ответом советских спецслужб на операцию «Золото» ЦРУ и британской Секретной разведывательной службы. Во время совещания США и Великобритания договорились о прокладке тоннеля к линиям связи советских войск. На этом совещании присутствовал и сам Блейк, позднее передавший секретную информацию Советскому Союзу. СССР, в свою очередь, передавал по каналам ложную и второстепенную информацию.

«Блейк был приговорен к фантастическому сроку лишения свободы - к 42 годам. Вышло так, что Блейк сбежал. Это было потрясающе, потому что таких побегов никогда не было», - рассказал Долгополов.

После этого разведчик переехал из Англии в Германию, где простые ирландцы помогли ему совершить побег с помощью закрытого фургона с двойным дном.

«Он перешел границу между Западным Берлином и Восточным. Здесь его уже ждали, хотя и не предполагали, что он совершит побег. Я бы сказал, что это тоже еще один подвиг Джорджа Блейка», - отметил писатель.

Долгополов вспоминает о Блейке как об очень интересном и остроумном человеке, который хорошо говорил по-русски. Он подчеркнул, что в отличие от многих других, Блейк очень хорошо прижился в СССР, в России. Он женился на прекрасной женщине Иде, позднее подарившей ему сына Михаила.

«Он был и хорошим дедушкой. Дома его называли "Жора". Это было немножко смешно и он на "Жору" с удовольствием отзывался», - поделился Долгополов.

Писатель назвал Блейка очень дружелюбным, интеллигентным человеком, который мог со всеми найти общий язык.

«Мы говорили с ним обо всем: от разведки и до битлов. От того, как ему удавалось дурить, скажем так, Secret Intelligence Service и до вкуса французского шампанского, которое он очень любил», - вспомнил писатель.

Долгополов выразил соболезнования в связи со смертью Блейка и добавил, что его всегда будут помнить.