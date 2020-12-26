В стране и мире Глава Якутии раскритиковал депутата за слова о декольте в адрес женщины-министра Лина Давыдова На сессии госсобрания министр выступала перед депутатами с проектом закона. В ответ на доклад Аммосов признался, что смотрел «на открытую часть тела» женщины. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Глава Якутии Айсен Николаев прокомментировал скандальный инцидент, который произошел во время заседания местного парламента. Депутат Петр Аммосов отчитал регионального министра торговли и предпринимательства Ирину Высоких за слишком неподобающий, по мнению, внешний вид. Айсен Николаев записал видеообращение, в котором назвал поведение Аммосова «недопустимым» и «некрасивым». «Конечно, это крайне неприятно, некрасиво. Недопустимо такое отношение со стороны мужчины к женщине, тем более со стороны народного депутата», - подчеркнул глава региона. На сессии госсобрания Высоких выступала перед депутатами с проектом закона. В ответ на доклад Аммосов признался, что смотрел «на открытую часть тела» министра. Законотворец сказал, что, как «здоровый мужчина», оценил ее красоту, но такой внешний вид считает неприемлемым. Высоких ответила, что то, как она выглядит, она не будет обсуждать с депутатом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика